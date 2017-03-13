Історичний матч «Барселони» - ПСЖ хочуть переграти

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Петиція в підтримку такого рішення зібрала вже понад 200 тисяч підписів

Петиція на сайті Change.org про перегравання матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Барселона» - «Парі Сен-Жермен» (6:1) вже зібрала понад 200 тисяч підписів. Про це повідомляє Goal.com.

Петицію створив вболівальник головного суперника «Барси» - мадридського «Реала» Луїс Мелендо Ольмедо. Він наполягає на переграванні, бо за його словами, «арбітр серйозно нашкодив «ПСЖ» в минулій грі». Іспанець навів 20 епізодів з матчу, в яких, на його думку, головний арбітр зустрічі німець Айтекін помилково ставав на бік футболістів каталонської команди.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ на власному полі розгромив «Барселону» 4:0. Втім, у другому поєдинку «Барса» здійснила неймовірний камбек 6:1 і пройшла до чвертьфіналу.