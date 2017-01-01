Єдиний українець в НБА Лень хоче зіграти на Євробаскеті-2017

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равець сподівається, що цього літа все пройде добре і він зможе рано повернутися в Україну

Центровий «Фінікс Санс» Олексій Лень висловив бажання зіграти за збірну України на Євробаскеті-2017, повідомляється на офіційному сайті турніру. «Сподіваюся, цього літа все пройде добре, і я зможу рано повернутися у свою країну. Я хочу зіграти за свою збірну. Я вже говорив з людьми з національної федерації, але ще не обговорював це питання з тренерським штабом команди», — цитує Леня офіційний сайт ФІБА.