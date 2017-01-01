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    Єдиний українець в НБА Лень хоче зіграти на Євробаскеті-2017

    • Сьогодні, 18:51
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    равець сподівається, що цього літа все пройде добре і він зможе рано повернутися в Україну

    Центровий «Фінікс Санс» Олексій Лень висловив бажання зіграти за збірну України на Євробаскеті-2017, повідомляється на офіційному сайті турніру. «Сподіваюся, цього літа все пройде добре, і я зможу рано повернутися у свою країну. Я хочу зіграти за свою збірну. Я вже говорив з людьми з національної федерації, але ще не обговорював це питання з тренерським штабом команди», — цитує Леня офіційний сайт ФІБА.

    Раніше Олексій Лэнь ще не виступав за «дорослу» збірну України. На його рахунку є тільки виступи за молодіжні збірні України U-16 і U-18. У нинішньому сезоні НБА Олексій Лень провів 47 матчів за  «Фінікс» (10 з них — в старті), в яких в середньому набирав 7,4 очка і робив 6,5 підбирань.


    Джерело: УНІАН
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