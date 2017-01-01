Євген Коноплянка: Тренер «Шальке» - боягуз

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Гравець збірної України розповів про свої проблеми у взаєминах з головним тренером «Шальке»

Гравець збірної України та німецького «Шальке» Євген Коноплянка різко відгукнувся про головного тренера свого клубу Маркуса Вайнцирля, звинувативши його в боягузтві.

«Головний тренер «Шальке» викликав мене і сказав, що мені краще знайти іншу команду. Якщо тренер говорить таке, то це важливо. Звичайно, я б хотів почути пояснення, чому він готовий відпустити гравця, за якого заплатили 15 мільйонів євро», — сказав Коноплянка в інтерв'ю FootballHub.

«Ми повинні були розлучитися зовсім не так, як я вам кажу. Потім він сказав, що хоче зі мною поговорити, але це сталося за хвилину до того, як я їхав додому. Чому заздалегідь не можна було поговорити і все пояснити? Це боягузтво, а він боягуз. Я не буду цього приховувати. Думаю, він не затримається в команді, і я йому цього бажаю, адже з ним «Шальке» буде грати у другій лізі».

Всього в сезоні, що завершився, Коноплянка взяв участь в 27 матчах за «Шальке» у всіх турнірах, лише 10 раз вийшовши в стартовому складі. У цих іграх українець забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали про інтерес до Коноплянки з боку «Фенербахче», який готовий заплатити за його трансфер 10 мільйонів євро. Головний тренер «Шальке» дав зрозуміти, що не розраховує на Коноплянку.





Джерело: УНІАН