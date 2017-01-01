Європейська асоціація пропонує ввести обов'язковий допінг-контроль для легкоатлетів

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Нові стандарти будуть протестовані на чемпіонаті Європи серед юніорів у 2018 році

Європейська легкоатлетична асоціація (EAA) планує ввести обов'язковий допінг-контроль для всіх учасників європейської першості з 2020 року, повідомляє Insidethegames.

За словами виконавчого директора організації Крістіана Мілца, нові стандарти будуть протестовані на чемпіонаті Європи серед юніорів у 2018 році.

На даний момент допінг-тестування є вибірковим і може проводитися в змагальний і поза змагальний період.

Джерело: mir-la.com