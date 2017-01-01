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    Європейська легкоатлетична асоціація перевіряє рекордсменів і «атлетів року»

    • Сьогодні, 10:39
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    Всі європейські рекорди перевірять на «чистоту» їх встановлення

    Європейська легкоатлетична асоціація (ЕАA) перевіряє всі європейські рекорди на «чистоту» їх встановлення, а також почала перевірку спортсменів, яким було присвоєно звання «Європейський атлет року», заявив президент асоціації Свейн Арне Хансен.

    Раніше глава Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS) Джанні Мерло звернувся з відкритим листом до президента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Себастьяна Кое, в якому закликав асоціацію обнулити всі світові рекорди в даному виді спорту у зв'язку з численними допінг-скандалами.

    Хансен заявив, що в четвер буде оприлюднено звіт про діяльність ЕАA за 2016 рік.

    «Розпочато процес перевірки достовірності всіх європейських рекордів і проведення перевірки «чистоти» всіх минулих володарів звання «Атлет року», – сказав Хансен.

    Джерело: mir-la.com

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