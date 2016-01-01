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    Європейські біатлонні збірні хочуть бойкотувати етап Кубку світу в Росії

    • Вчора, 23:28
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    Президент чеської федерації біатлону Іржі Хамза заявив, що збірна Чехії з біатлону вирішила бойкотувати етап Кубку світу в Тюмені

    Зазначається, що команда прийняла таке рішення через допінгові скандали в російському спорті, і біатлоні зокрема.

    «Я не думаю, що етап у Тюмені відбудеться. З тієї простої причини, що біатлоністи туди не приїдуть. Чехи, звичайно, точно не поїдуть у Тюмень. Ми вже про це домовилися», - сказав Хамза.

    Також про подібне рішення офіційно оголосив і Союз біатлоністів Великобританії:

    «Минулими вихідними керівництво Союзу біатлоністів Великобританії ухвалило одностайне рішення про бойкот восьмого етапу Кубку світу в Тюмені», - заявив голова Союзу біатлоністів Великобританії Марк Гудсон.

    15 грудня з'явилася інформація, що WADA направило в Міжнародний союз біатлоністів (IBU) список з іменами 31 російського біатлоніста, підозрюваного у вживанні заборонених препаратів.

    Джерело: Обозреватель

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