Капітан команди України не зуміла втримати медаль в естафеті на Кубку світу

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Німецькі біатлоністки виграли домашню гонку

У німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча естафета в рамках етапу Кубка світу з біатлону.

Першою України на трасі представляла Ірина Варвинець. Відстрілявшись без єдиного промаху вона передала естафетну паличку Юлії Джимі 10-ю. Досвідчена Джима допустила два промахи, але за швидкістю вивела нашу команду на третє місце.

Анастасія Меркушина не тільки зуміла зберегти позиції, але і поліпшити. Відстрілявшись на нуль, Настя відіграла ще одну позицію і перед останнім етапом вивела нашу команду на друге місце.

Завершувала гонку традиційно капітан команди Олена Підгрушна. Після другої стрільби Олена йшла на третьому місці, відстаючи від лідера на 20 секунд. Але все ж нинішня форма українки не дозволила їй поборотися за медалі. На останніх десятках метрів її обійшла француженка Селія Амон.

А перемога в гонці дісталося збірній Німеччини. Німкені протягом всієї гонки йшли в групі лідерів, а на останнє коло йшли на другому місці з десятисекундним відставанням від лідера.

Але гнана власними вболівальниками Лаура Дальмаєр зуміла наздогнати і перегнати норвежку Марті Олсби, яка в підсумку пропустила вперед і Амон.

Пі цьому боротьба за другу позицію тривала до останніх метрів. Француженка обігнала свою суперницю всього на одну секунду.

Джерело: segodnya.ua