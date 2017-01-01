Капітан «Шахтаря» відмовив «Барселоні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Півзахисник «Шахтаря» Даріо Срна прийняв рішення не переходити цієї зими у каталонську «Барселону»

Про це хорватський футболіст заявив в інтерв'ю українському телеканалу «Футбол 1».

«Я і раніше говорив, що моє серце належить «Шахтарю», тому я залишаюся. Задоволений цим рішенням, слухав своє серце, і воно підказало, що я повинен залишитися у донецькому клубі та виграти з цією командою чемпіонат. Прийняв правильне рішення. Інформацію щодо «Барселони» не коментуватиму, адже це непрофесійно», - зазначив капітан «гірників».

Джерело: Футбол