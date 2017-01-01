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    Капітан «Шахтаря» відмовив «Барселоні»

    • Сьогодні, 13:06
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    Півзахисник «Шахтаря» Даріо Срна прийняв рішення не переходити цієї зими у каталонську «Барселону»

    Про це хорватський футболіст заявив в інтерв'ю українському телеканалу «Футбол 1».

    «Я і раніше говорив, що моє серце належить «Шахтарю», тому я залишаюся. Задоволений цим рішенням, слухав своє серце, і воно підказало, що я повинен залишитися у донецькому клубі та виграти з цією командою чемпіонат. Прийняв правильне рішення. Інформацію щодо «Барселони» не коментуватиму, адже це непрофесійно», - зазначив капітан «гірників».

    Джерело: Футбол

    «Шахтар»
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