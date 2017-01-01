«Карпати» підпишуть екс-гравця «Динамо» та «Фіорентини»

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Колишній півзахисник італійської «Фіорентини» та київського «Динамо» Олександр Яковенко найближчим часом може знову працевлаштуватись

29-річний українець зараз перебуває на перегляді у львівських «Карпатах» та найближчим часом може підписати угоду із «зелено-білими» до кінця сезону.

Зазначимо, що команді Дулуба гравець дістанеться безплатно, оскільки перебуває у статусі вільного агента після того як покинув київське «Динамо» наприкінці весни минулого року.

Джерело: Вголос