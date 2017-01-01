Прем’єр-ліга. «Карпати» програли «Чорноморцеві», а «Зірка» і «Дніпро» зіграли внічию

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У 19 турі Прем’єр-ліги «Чорноморець» в Одесі із мінімальною перевагою переміг «Карпати» – 1:0

Відбулося два матчі української Прем’єр-ліги. В Одесі «Чорноморець» завдяки голу Євгена Смірнова переміг «Карпат».

Завдяки цьому результату «Чорноморець» піднявся з 7 на 6 рядок в турнірній таблиці з 26 балами. «Карпати» йдуть на останньому 12 місці з 5 очками в активі.

В іншому матчі «Зірка» і «Дніпро» розійшлися миром – 1:1. Господарі відкрили рахунок на 11-й хвилині, після удару Сітало. «Дніпро» уник поразки завдяки ветерану Ротаню, який був першим на м'ячі після подачі зі штрафного.

Прем’єр-ліга. 19 тур

«Чорноморець» – «Карпати» 1:0

Гол: Смірнов, 74

«Зірка» - «Дніпро» 1:1

Голи: Сітало, 11 - Ротань, 42