Катерина Козлова вперше в кар'єрі пробилася на Ролан Гаррос

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У фіналі кваліфікації українська тенісистка обіграла сербку Олександру Круніч

Четверта ракетка України Катерина Козлова (№140 в рейтингу WTA) успішно подолала бар'єр кваліфікації на Відкритому чемпіонаті Франції і стала шостою представницею нашої країни, яка зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2017.

У фіналі кваліфікації Катерина Козлова обіграла сербську тенісистку Олександру Круніч з рахунком 3:6, 6:3, 6:3.

У жіночому одиночному розряді Ролан Гаррос також виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко. У чоловічому – Олександр Долгополов і Сергій Стаховський.

Козлова ще жодного разу не грала в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції. Перша суперниця Козлової в основі Ролан Гаррос стане відома пізніше.

Джерело: Сегодня