  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Катерина Козлова вперше в кар'єрі пробилася на Ролан Гаррос

    • Сьогодні, 18:54
    • Розсилка

    У фіналі кваліфікації українська тенісистка обіграла сербку Олександру Круніч

    Четверта ракетка України Катерина Козлова (№140 в рейтингу WTA) успішно подолала бар'єр кваліфікації на Відкритому чемпіонаті Франції і стала шостою представницею нашої країни, яка зіграє в основній сітці Ролан Гаррос-2017.

    У фіналі кваліфікації Катерина Козлова обіграла сербську тенісистку Олександру Круніч з рахунком 3:6, 6:3, 6:3.

    У жіночому одиночному розряді Ролан Гаррос також виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Бондаренко. У чоловічому – Олександр Долгополов і Сергій Стаховський.

    Козлова ще жодного разу не грала в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції. Перша суперниця Козлової в основі Ролан Гаррос стане відома пізніше.

    Джерело: Сегодня

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ