Кіченок святкувала перемогу на тенісному турнірі в Стамбулі в парі

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Еліса Мертенс програла два фінали за день двом українкам

Українська тенісисткав парі зі словенкою Далілой Якупович перемогли на турнірі в Стамбулі, обігравши в фіналі бельгійку Елізу Мертенс і американку Ніколь Мельчар 7: 6, 6: 2.

За 1 годину і 40 хвилин матчу, на рахунку українки і словенки дві подвійні помилки і шість брейк-поінтів з 14. Бельгійка і американка зробили один ейс, дві подвійні помилки і реалізували чотири брейк-поінт з семи.

Відзначимо, що Мертенс трохи раніше поступилася у фіналі одиночного розряду ще одній українці Еліні Світоліній.

Для Кіченко це другий трофей в нинішньому сезоні. У лютому вона разом зі своєю сестрою Людмилою виграли турнір в Шеньчжені.

Джерело: xsport.ua