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    Кіченок святкувала перемогу на тенісному турнірі в Стамбулі в парі

    • Сьогодні, 22:06
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    Еліса Мертенс програла два фінали за день двом українкам

    Українська тенісистка Надія Кіченок  в парі зі словенкою Далілой Якупович перемогли на турнірі в Стамбулі, обігравши в фіналі бельгійку Елізу Мертенс і американку Ніколь Мельчар 7: 6, 6: 2.

    За 1 годину і 40 хвилин матчу, на рахунку українки і словенки дві подвійні помилки і шість брейк-поінтів з 14. Бельгійка і американка зробили один ейс, дві подвійні помилки і реалізували чотири брейк-поінт з семи.

    Відзначимо, що Мертенс трохи раніше  поступилася у фіналі одиночного розряду ще одній українці Еліні Світоліній.

    Для Кіченко це другий трофей в нинішньому сезоні. У лютому вона разом зі своєю сестрою Людмилою виграли турнір в Шеньчжені.

    Джерело: xsport.ua

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