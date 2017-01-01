Київське «Динамо» програло австрійському «Ліферінгу» в контрольному матчі в Іспанії

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Гра завершилася з рахунком 1:3

В Марбельї (Іспанія) завершився товариський матч, в якому київське «Динамо» програло австрійському «Ліферінгу» , повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Гра завершилася з рахунком 1:3. Кияни відкрили рахунок на 27-й хвилині, коли пенальті реалізував Андрій Ярмоленко. Одразу після поновлення гри Хайдара зрівняв рахунок. А на 78-й хвилині Штурм вивів «Ліферінг» вперед - 2:1. Нарешті, на 90-й хвилині, Грабовач забив третій гол у ворота української команди.

Раніше на зборі в Іспанії кияни обіграли німецький «Санкт-Паулі» (3:1) і китайський «Тяньцзинь Тедаv (3:0).







Джерело: fcdynamo.kiev