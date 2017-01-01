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    Київське «Динамо» розромило «Олександрію» в матчі Прем'єр-ліги

    • Сьогодні, 22:42
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    «Динамо» здобуло свою найбільшу перемогу в сезоні

    В Києві на НСК «Олімпійський» київське «Динамо» приймало «Олександрію» в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги.

    Підопічні Сергія Реброва добилися перемоги з розгромним рахунком 6:0. «Біло-сині» відкрили рахунок вже на 7-й хвилині, коли Ярмоленко реалізував пенальті. На 12-й хвилині Бесєдін з передачі того ж Ярмоленка забив другий м'яч. На перерву кияни пішли, виграючи з рахунком 3:0 завдяки голу Гармаша (45-я хвилина).

    У другому таймі хід гри не змінився. На 57-й хвилині Гармаш зробив дубль, на 73-й хвилині відзначився Морозюк. Найкрасивіший м'яч - у падінні через себе - оформив 19-річний Циганков на 80-й хвилині гри.

    6:0 - найбільша перемога в нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги. З таким же рахунком у 19-му турі «Олександрія" обіграла «Волинь». «Динамо» повторило цей результат.

    футбол спорт «Динамо»
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