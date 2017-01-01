Київське «Динамо» розтрощило китайський «Хебей» в контрольному матчі в Іспанії

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Гра завершилася з рахунком 5:0

На муніципальному стадіоні Малаги (Іспанія) завершився товариський матч в рамках зимового міжсезонного збору, в якому київське «Динамо» обіграло з великим рахунком китайський «Хебей Чайна Фортун", повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Гра завершилася з рахунком 5:0. Кияни позначили свою перевагу вже на самому початку гри. На 1-й хвилині Антунеш прострілив із лівого флангу, а Яремчук в дотик замкнув дальню стійку. А на 41-й хвилині, в кінцівці першого тайму, після закидання до штрафного майданчика Буяльський перекинув м'яча через голкіпера, який невдало вийшов на перехоплення - 2:0.

Після перерви, на 53-й хвилині Гармаш отримав передачу на правому фланзі, увійшов до штрафного майданчика та прострілив на лінію воротарського, звідки Яремчук пробив повз голкіпера. За чотири хвилини, на 57-й, ще один простріл Гармаша до партнерів не дійшов, але м'яча у власні ворота зрізав Ян Лю. А ще за п`ять хвилин, на 62-й, Рибалка поцілив у стійку ударом зі штрафного, а Мораес у дотик переправив м'яча в порожні ворота.

Таким чином, кияни виграли другий матч на другому зимовому зборі в Марбельї при одній нічиїй.



