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Клуби підписали угоду про врегулювання боргу в рамках Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Сума боргу київського «Динамо» перед бельгійським «Андерлехтом» (Брюссель) за трансфер форварда Дьемерси Мбокані становить близько 2 мільйонів євро, повідомляє Anderlecht-online.be.

Сторонам вдалося укласти угоду, про наявність якого днями повідомляв офіційний сайт бельгійців, але відбулося воно вже в рамках Спортивного суду в Лозанні (CAS), уточнює джерело. Мбокані перебрався в «Динамо» з «Андерлехта» влітку 2013 року, а сума трансферу, за інформацією ЗМІ, склала близько 10 мільйонів євро.

Однак повністю вона виплачена не була, через що бельгійський клуб звернувся в суд. За київську команду 31-річний футболіст відіграв два сезони, після чого відправився в оренду в клуби англійської Прем'єр-ліги.

В сезоні 2015/16 форвард захищав кольори Норвіча, в поточному сезоні виступає за «Халл Сіті», зігравши 9 матчів, відзначившись 2 асистами. Контракт Дьемерсі Мбокані з «Динамо» закінчується влітку цього року, і напевно не буде продовжено, адже сам він неодноразово публічно заявляв про бажання покинути київський клуб.





