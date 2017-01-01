Київське «Динамо» зіграло внічию з болгарським ЦСКА в заключному матчі збору в Марбельї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гра завершилася з рахунком 2:2

Київське «Динамо» провело заключний матч на міжсезонному зборі в іспанській Марбельї, де зіграла внічию з болгарським ЦСКА з Софії, повідомляє офіційний сайт киян. Матч завершився з рахунком 2:2. Кияни опинилися в ролі наздогоняючих уже на самому початку матчу, пропустивши гол на 4-й хвилині.

Але в кінцівці тайму українська команда не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед. На 36-й хвилині гол забив Віталій Буяльський, а на 38-й Дерліз Гонсалес вивів «Динамо» вперед.

У другому таймі кияни були близькі до того, щоб утримати переможний рахунок, але на 90-й хвилині порушили правила у своєму штрафному майданчику і болгари реалізували пенальті – 2:2. Це був останній, п'ятий, матч киян на зборі в Марбельї. Раніше команда обіграла німецький «Санкт-Паулі» (3:1) і китайський «Тянцзінь Теда» (3:0), програла австрійському «Лиферингу» (1:3) і зіграла внічию з корейським «Сувон Самсунг Блувінгз» (1:1).

Відразу після матчу кияни вилітають додому, а за кілька днів повернуться в Іспанію для проведення другого міжсезонного збору.

Джерело: fcdynamo.kiev