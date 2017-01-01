Килипко – бронзовий призер чемпіонату Європи у приміщенні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українка повторила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною

Українкавиграла бронзову медаль чемпіонату Європи-2017 у приміщенні.

У Белграді Килипко повторила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною і розділила третє місце зі шведкою Ангелікою Бенгтссон – 4,55 м. Після цього Марина штурмувала й висоту свого ж абсолютного рекорду України (4,65 м), але планка цього разу не встояла.

Гречанка Єкатеріні Стефаніді перемогла з найкращим результатом сезону в Європі (4,85 м). Німкеня Ліза Рижих - друга (4,75 м).

Джерело: Федерація легкої атлетики України