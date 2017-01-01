  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Килипко – бронзовий призер чемпіонату Європи у приміщенні

    • Вчора, 23:01
    • Розсилка

    Українка повторила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною

    Українка Марина Килипко  виграла бронзову медаль чемпіонату Європи-2017 у приміщенні.

    У Белграді Килипко повторила особистий рекорд у приміщенні зі стрибків з жердиною і розділила третє місце зі шведкою Ангелікою Бенгтссон – 4,55 м. Після цього Марина штурмувала й висоту свого ж абсолютного рекорду України (4,65 м), але планка цього разу не встояла.

    Гречанка Єкатеріні Стефаніді перемогла з найкращим результатом сезону в Європі (4,85 м). Німкеня Ліза Рижих - друга (4,75 м).

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    чемпіонат Європи легка атлетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ