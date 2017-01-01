Кількість учасників баскетбольної Суперліги України зменшать до 8 команд

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На баскетбольну Суперлігу чекає скорочення

Федерація баскетболу України має намір скоротити кількість команд у Суперлізі до восьми, при цьому збільшивши вимоги по інфраструктурі та організації до них.

Про це повідомила директор з організації та проведення змагань Лариса Шабанова.

«Хочемо скоротити число учасників – до восьми команд. Зростуть вимоги по інфраструктурі, – заявила прес-служба Федерації баскетболу України Шабанова. – У цих клубів зобов'язані бути юнацькі команди, що не менше двох команд повинні бути представлені в юнацькій лізі, обов'язково повинна бути спортивна база, свій зал з трибунами місткістю не менше 1000 глядачів.

Якщо клуб не відповідає цим вимогам, він не зможе виступати у вищому дивізіоні чемпіонату. Повинна бути якісна відеотрансляція, онлайн-трансляція статистики. Клуб, який виступає у вищому дивізіоні чемпіонату країни, повинен показувати якісну роботу всієї баскетбольної структури. Ми повинні мати свій національний приклад, орієнтир, до якого будуть прагнути гравці, клуби і тренери. У Вищій лізі, і у чоловіків, і у жінок, ми плануємо обмежити кількість учасників до 16-14 команд. Розділити їх на два, або на три дивізіони, щоб максимальну кількість ігор вони проводили у себе в регіонах. І тільки після цього найсильніші команди будуть боротися за медалі чемпіонату України у Вищій лізі».

Відзначимо, що в поточному сезоні в Суперлізі виступали 11 команд, вісім з яких вийшли в стадію плей-офф.