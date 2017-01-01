Китайці купили футбольний клуб «Суми»

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Китайська інвестиційна група купила футбольний клуб «Суми», який грає у першій лізі чемпіонату України.

Про це повідомляє сайт 0542.ua.

«Наша мета - створити перспективну, економічно окупну структуру. Передаючи клуб китайським друзям, СМПО буде і далі частково фінансувати команду в плані проживання, харчування, транспортних послуг і надання полів для тренувань», - йдеться в повідомленні.

Переговори тривали два місяці. Повідомляється, що займатися проектом буде Іван Боршош, тренуватиме гравців Володимир Лютий.

Нові власники ставлять за мету пробитися до Прем'єр-ліги чемпіонату України.