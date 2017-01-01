Кличко і Джошуа провели дуель поглядів у Німеччині
- Сьогодні, 10:16
-
Розсилка
Боксери рекламують майбутній бій за титули WBA, IBF і IBO у суперважкій вазіУчасники суперпоєдинку на стадіоні «Вемблі» українець Володимир Кличкоі британець Ентоні Джошуа в рамках рекламної кампанії 16 лютого відвідали Німеччину.
Під час прес-конференції в Кельні боксери провели традиційну дуель поглядів.
Нагадаємо, на кону поєдинку, який відбудеться 29 квітня, стоятимуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і IBO.
Спеціально до цього бою місткість легендарної арени в Лондоні збільшили до 90 тисяч глядачів.
Джерело: segodnya.ua