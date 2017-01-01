Кличко і Джошуа провели дуель поглядів у Німеччині

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Боксери рекламують майбутній бій за титули WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі

Учасники суперпоєдинку на стадіоні «Вемблі» українецьі британець Ентоні Джошуа в рамках рекламної кампанії 16 лютого відвідали Німеччину.

Під час прес-конференції в Кельні боксери провели традиційну дуель поглядів.

Нагадаємо, на кону поєдинку, який відбудеться 29 квітня, стоятимуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і IBO.

Спеціально до цього бою місткість легендарної арени в Лондоні збільшили до 90 тисяч глядачів.