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    Кличко і Джошуа провели дуель поглядів у Німеччині

    • Сьогодні, 10:16
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    Боксери рекламують майбутній бій за титули WBA, IBF і IBO у суперважкій вазі

    Учасники суперпоєдинку на стадіоні «Вемблі» українець Володимир Кличкоі британець Ентоні Джошуа в рамках рекламної кампанії 16 лютого відвідали Німеччину.

    Під час прес-конференції в Кельні боксери провели традиційну дуель поглядів.

    Нагадаємо, на кону поєдинку, який відбудеться 29 квітня, стоятимуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і IBO.

    Спеціально до цього бою місткість легендарної арени в Лондоні збільшили до 90 тисяч глядачів.

    Джерело: segodnya.ua
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