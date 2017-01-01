Кличко і Джошуа провели дуель поглядів у Нью-Йорку

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Американський телеканал організував зустріч суперників із майбутнього поєдинку

Український екс-чемпіон світу в суперважкій вазі(64-4, 53 КО) і британський чемпіон IBF в цій же ваговій категорії Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) провели дуель поглядів у Нью-Йорку в рамках події, організованої телеканалом ShowTime.

Крім того, відбулася прес-конференція українських боксерів у Madison Square Garden, а дуель поглядів пройшла в центрі Манхеттена.

Нагадаємо, бій Ентоні Джошуа проти Володимира Кличка відбудеться 29 квітня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні, на кону стоятимуть пояси чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO.

Джерело: xsport.ua