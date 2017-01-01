Кличко і Джошуа розсудить відомий американський рефері

Бій обслуговуватиме американо-пуерторіканська суддівська бригада

На бою за пояса чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO в між Володимиром Кличком (64-4, 53 КО) і Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) буде працювати американо-пуерторіканська суддівська бригада.

Про це повідомляє Metro.co.uk.





Рефері в рингу був призначений Девід Філдс.

За 17 років суддівської кар'єри американець відпрацював більш ніж на 200 поєдинків, серед яких титульні бої Сергія Ковальова проти Бернарда Хопкінса, Мігеля Котто з Рікардо Торресом і інший.





Рефері в рінгсайді були призначені два представника США Дон Тралл і Стів Вейфелд, а також пуерториканець Нельсон Васкес.





Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на 90-тисячній арені «Уемблі».