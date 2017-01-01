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    Кличко і Джошуа розсудить відомий американський рефері

    • Сьогодні, 18:59
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    Бій обслуговуватиме американо-пуерторіканська суддівська бригада

    На бою за пояса чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і IBO в між Володимиром Кличком (64-4, 53 КО) і Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) буде працювати американо-пуерторіканська суддівська бригада. Про це повідомляє Metro.co.uk.

    Рефері в рингу був призначений Девід Філдс. За 17 років суддівської кар'єри американець відпрацював більш ніж на 200 поєдинків, серед яких  титульні бої Сергія Ковальова проти Бернарда Хопкінса, Мігеля Котто з Рікардо Торресом і інший.

    Рефері в рінгсайді були призначені два представника США Дон Тралл і Стів Вейфелд, а також пуерториканець Нельсон Васкес.

    Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на 90-тисячній арені «Уемблі».

    Джерело: xsport.ua

    Володимир Кличко бокс
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