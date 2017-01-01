Кличко не розглядає бій з Джошуа як останній в кар'єрі

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Останні п'ять-шість років Володимир взагалі не обговорював, як довго він буде продовжувати битися

Майбутній поєдинок проти Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) не розглядається Володимиром Кличком (64-4, 53 КО) як завершальна глава славної кар'єри – у всякому разі, на сьогоднішній день. Про це в інтерв'ю Sky Sports розповів менеджер українського екс-чемпіона світу Бернд Бенте.

"Якщо тобі вже 41 рік, не варто сподіватися, що ти затримаєшся в боксі ще років на 10. У той же час, Володимир завжди говорив, що одним з його кумирів є Бернард Хопкінс, а ви знаєте, як довго виступав Бернард, – цитує Бенте Sky Sports. – Я не знаю, чи буде Володимир продовжувати виступи до 50 років, але одне знаю напевно – він не розглядає майбутній бій, як фінальну главу кар'єри".

"Останні п'ять-шість років Володимир взагалі не обговорював, як довго він буде продовжувати битися. Він йде від бою до бою, після чого приймає рішення. На даний момент я можу сказати вам, що він перебуває у фантастичній формі, знаходиться в ідеальних фізичних і психологічних кондиціях. Він чекає не дочекається цього поєдинку".

Бій Джошуа-Кличко за титули чемпіона світу за версіями WBA Super/IBF/IBO в суперважкій вазі повинен відбутися 29 квітня в Лондоні (Англія).

Джерело: segodnya.ua