Кличко озвучить рішення про своє майбутнє в прямому ефірі 27 травня

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Український боксер вперше розповість свої плани на майбутнє після поєдинку з Ентоні Джошуа

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець27 травня озвучить рішення про майбутнє своєї кар'єри в боксі в програмі "Великий Бокс" на телеканалі "Інтер".

"Володимир вперше розповість про свої плани на майбутнє після поєдинку з британцем Ентоні Джошуа і дасть відповідь на головне питання, яке хвилює всіх уболівальників: Чи продовжить він кар'єру або закінчить на цьому", – повідомляється в групі боксера в Instagram.

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який пройшов 29 квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, українець зазнав поразки від британця Ентоні Джошуа в поєдинку за титули IBF IBO WBA Super.

Джошуа нокаутував Кличка в 11-му раунді. До цього українець тричі побував у нокдауні, і один раз – британець.

Джерело: segodnya.ua