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Український боксер вважає, що Ентоні Джошуа може бути чемпіоном з кроссфіту, але бокс – це інше

Українець Володимир Кличко похвалив фізичні дані британця Ентоні Джошуа, проте зазначив, що не тільки цей фактор важливий у боксі. Поєдинок Кличко – Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні «Уемблі».

«У Джошуа багато енергії. Він молодий, хоче бути вибуховим. У нього значні м'язи, які надають йому впевненості, і він хоче просто зносити своїх суперників. Але чи чули ви про те, що бокс – це тонка наука? Він може бути чемпіоном з кроссфіту. Я думаю, що у нього є великі можливості в цьому напрямку. Кроссфіт став дійсно популярним, і є багато боксерів, які займаються ним. Але кроссфіт – це не бокс», – сказав Володимир Кличко.

Українець продовжує підготовку до поєдинку проти непереможеного британця Ентоні Джошуа за пояси WBA, IBO і IBF.

Джерело: segodnya.ua