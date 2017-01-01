Кличко показав, як готується до бою з Джошуа
- Сьогодні, 21:42
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Український чемпіон вивчає бої суперника і готує свої тактичні сюрпризиУкраїнський екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, якому належить зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією WBA, британцем Ентоні Джошуа, продовжує підготовку до бою.
Українець дуже відповідально підходить до роботи, а самі тренування включають в себе заняття, спрямовані на підвищення швидкості, мобільності, рухливості і поліпшення захисних навичок, Також велика увага приділяється силовій підготовці. Крім цього, Володимир, який працює під керівництвом Джонатана Бенкса, багато часу приділяє вивченню майбутнього супротивника і підготовці тактики на майбутній бій.