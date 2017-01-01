Кличко показав, як готується до бою з Джошуа

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Український чемпіон вивчає бої суперника і готує свої тактичні сюрпризи

Український екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, якому належить зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версією WBA, британцем Ентоні Джошуа, продовжує підготовку до бою.