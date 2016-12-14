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    Кличко проводить спаринги з боксером, який легше його на 40 кг

    • Сьогодні, 15:32
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    Український боксер для відпрацювання швидкості спарингує з середньоваговиком Тоні Харрісоном

    Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко  приступив до завершального етапу підготовки до бою з британцем Ентоні Джошуа (29 квітня, Лондон).

    За традицією, в останній тиждень-півтора тренувального табору до спарингів з Володимиром приєднуються боксери більш легких вагових категорій – для відпрацювання швидкості. Один з таких бійців – постійний спаринг-партнер Володимира американець Тоні Харрісон (24-2, 20 КО), який в лютому програв бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.

    Тоні Харрісон виступає в першій середній вазі (69,9 кг), Володимир Кличко – важковаговик, його "бойова" вага – близько 110 кг.

    Джерело: segodnya.ua

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