Кличко: «Сподіваюся, у мене ще залишилося пару років»

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Український боксер хотів би боксувати до 43 років

Колишній дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі 41-річний українецьхотів би боксувати до 43 років.

Про це він сказав в інтерв'ю британським медіа, повідомляє Boxing Scene.

"Сподіваюся, у мене ще залишилося пару років. Я завжди говорив, що здоров'я і мотивація дуже важливі. Якщо не буде чогось з цих двох складових - не має сенсу продовжувати", - сказав Володимир Кличко.

Таким чином, Володимир Кличко не розглядає бій з Джошуа як останній в кар'єрі.

Нагадаємо, поєдинок Кличко – Джошуа, який відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі", покажуть два телегіганти США.

Джерело: boxingnews.com.ua