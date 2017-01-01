Кличко: «Сподіваюся, у мене ще залишилося пару років»
- Сьогодні, 16:34
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Український боксер хотів би боксувати до 43 роківКолишній дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі 41-річний українець Володимир Кличкохотів би боксувати до 43 років.
Про це він сказав в інтерв'ю британським медіа, повідомляє Boxing Scene.
"Сподіваюся, у мене ще залишилося пару років. Я завжди говорив, що здоров'я і мотивація дуже важливі. Якщо не буде чогось з цих двох складових - не має сенсу продовжувати", - сказав Володимир Кличко.
Таким чином, Володимир Кличко не розглядає бій з Джошуа як останній в кар'єрі.
Нагадаємо, поєдинок Кличко – Джошуа, який відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі", покажуть два телегіганти США.
Джерело: boxingnews.com.ua