Кличко записав відео з прогнозом на свій бій з Джошуа

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Український боксер прийшов на прес-конференцію з Ентоні Джошуа з флешкою.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазіна прес-конференцію перед боєм з британцем Ентоні Джошуа прийшов з флешкою, на яку записав свій прогноз на поєдинок.

"Я записав свій прогноз на цей бій на флешку, яка буде інтегрована в моєму халаті. Але не питайте мене після бою про те, що на флешці. Подивитися її зможе тільки той, хто купить халат на аукціоні після бою. Всі виручені гроші я відправлю в фонд Кличка ", - сказав Володимир Кличко.

"Згоден, що в цьому поєдинку я аутсайдер. Але я відчуваю себе молодим, голодним і одержимим. Я був прив'язаний до поясів чемпіона світу дуже довго. Моя мета, моя одержимість і моя любов полягає в тому, щоб їх повернути", - додав українець .

Нагадаємо, боксерський поєдинок Володимир Кличко - Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на стадіоні «Уемблі».

Джерело: xsport.ua