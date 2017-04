Кличко зустрівся віч-на-віч з майбутнім суперником на телешоу

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український та британський боксери стали гостями телевізійного шоу The Gloves Are Off

Екс-чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBO(64-4, 53 КО) зустрівся віч-на-віч зі своїм майбутнім суперником Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО). Зустріч відбулася не на рингу, а на телевізійному шоу The Gloves Are Off, яке виходить на каналі Sky Sports. Українець зазначив, що між ним і британцем дуже багато схожого, і назвав чемпіона IBF своєю копією:

«Ми з Джошуа дуже схожі. Довжина рук у нас приблизно однакова. Багато схожих речей: підготовка, тренувальний табір, тренування на висоті, харчування. Називати можна багато чого. Чим більше я дивлюся на це, тим більше він нагадує мені мою копію. Трохи іншу, але в якійсь мірі копію.

Я одержимий метою підняти руки після бою з Джошуа і залишити ринг переможцем. Я набув досвіду в останньому своєму бою (з Тайсоном Ф'юрі). Я не дуже радий результату. Але ця одержимість – немов передвісник, яке проникло в моє серце, в мій розум, і мені це подобається».

В тому ж шоу Ентоні Джошуа заявив, що збирається нокаутувати Володимира Кличка.

Бій британця й українця відбудеться 29 квітня на арені «Уемблі» в Лондоні. Експертом на цьому поєдинку буде чемпіон WBC Деонтей Уайлдер.

Джерело: xsport.ua