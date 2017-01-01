Клуб української першої ліги підписав контракт із вихованцем «Барселони»

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Клуб першої ліги чемпіонату України «Інгулець» підписав контракт із нападаючим Арманом Кен Еллою, який є вихованцем «Барселони»

24-річний камерунський футболіст залишив «Барселону» через травму, після чого побував в Україні, де провів три матчі за «Карпати», але стати гравцем основного складу у Львові не зумів. Також Кен Елла виступав у чемпіонатах Угорщини, Польщі та ПАР.

Окрім того, на рахунку гравця вісім матчів і чотири голи за збірну Камеруну U-20.