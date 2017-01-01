Колишній капітан «Динамо» може продовжити кар’єру в Греції
- Сьогодні, 01:11
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Олега Гусєва хоче запросити ПАОК
Колишній півзахисник збірної України та київського «Динамо» Олег Гусєв може продовжити кар’єру в чемпіонаті Греції в клубі ПАОК з Салоніки.
Зараз у складі ПАОКа дуже вдало виступає українець Євген Шахов. Нещодавно клуб виграв Кубок Греції.
Нагадаємо, в грудні у Олега Гусєва закінчився контракт з «Динамо». Клуб не став його продовжувати, а гравець та його агент шукали варіанти продовження кар’єри. Раніше повідомлялось, що Гусєв може перейти до одного з клубів Північноамериканської футбольної ліги (МЛС).
Також була інформація про те, що Гусєв очолить профспілку футболістів України.
Джерело: Динамоманія