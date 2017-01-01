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    Колишній капітан «Динамо» може продовжити кар’єру в Греції

    • Сьогодні, 01:11
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    Олега Гусєва хоче запросити ПАОК

    Колишній півзахисник збірної України та київського «Динамо» Олег Гусєв може продовжити кар’єру в чемпіонаті Греції в клубі ПАОК з Салоніки.

    Зараз у складі ПАОКа дуже вдало виступає українець Євген Шахов. Нещодавно клуб виграв Кубок Греції.

    Нагадаємо, в грудні у Олега Гусєва закінчився контракт з «Динамо». Клуб не став його продовжувати, а гравець та його агент шукали варіанти продовження кар’єри. Раніше повідомлялось, що Гусєв може перейти до одного з клубів Північноамериканської футбольної ліги (МЛС).

    Також була інформація про те, що Гусєв очолить профспілку футболістів України. 

    Джерело: Динамоманія

    футбол «Динамо»
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