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    Колишня українка Заневська провела перший матч за Бельгію у Кубку Федераці

    • Сьогодні, 17:32
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    23-річна тенісистка допомогла бельгійцям обіграти Росію

    Колишня українська тенісистка Марина Заневська провела перший матч у складі збірної Бельгії у Кубку Федерації.

    Заневська поступилася росіянці Дарині Касаткиній, але це не завадило Бельгії обіграти Росію з рахунком 3:2 і вийти до Світової групи турніру.

    Екс-українка змінила громадянство в 2016 році. В активі Заневської два парних титули на "Великих шоломах" серед юніорок (US Open-2009 і Ролан Гаррос-2011).

    На даний момент 23-річна тенісистка займає 116-е місце в рейтингу WTA.

    Джерело: Сегодня

    спорт теніс
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