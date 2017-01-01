Колишня українка Заневська провела перший матч за Бельгію у Кубку Федерації
- Сьогодні, 17:32
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23-річна тенісистка допомогла бельгійцям обіграти Росію
Колишня українська тенісистка Марина Заневська провела перший матч у складі збірної Бельгії у Кубку Федерації.
Заневська поступилася росіянці Дарині Касаткиній, але це не завадило Бельгії обіграти Росію з рахунком 3:2 і вийти до Світової групи турніру.
Екс-українка змінила громадянство в 2016 році. В активі Заневської два парних титули на "Великих шоломах" серед юніорок (US Open-2009 і Ролан Гаррос-2011).
На даний момент 23-річна тенісистка займає 116-е місце в рейтингу WTA.
Джерело: Сегодня