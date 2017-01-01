Команда Пулєва виступила проти реваншу Кличко - Джошуа

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Болгарин бажає битися з британцем за титул IBF

(19-0, 19 КО) може позбутися чемпіонського титулу IBF. Команда Кубрата Пулєва (25-1, 13 КО) - обов'язкового претендента на пояс за версією Міжнародної боксерської федерації - проти того, щоб британець в наступному поєдинку бився з Володимиром Кличком (64-5, 53 КО). За словами промоутера Джошуа Едді Хірна, які наводить Express, ситуація повинна прояснитися на цьому тижні на конференції IBF:

«На цьому тижні відбудеться щорічна конференція Міжнародної боксерської федерації. Ми подали в IBF спеціальний запит на виняткове право провести бій з Кличком. Така ж ситуація була з WBA, але тоді все пройшло набагато прозоріше. WBA дала своє добро на реванш, як буде справа з IBF, ніхто не знає. Ми хочемо провести наступний бій з Кличком, і з тієї інформації, яка приходить з таборів боксерів, все до цього йде. Все вирішиться в найближчі кілька тижнів.

Якщо Ентоні не боксуватиме з Володимиром, то проведе бій з Пулєвим, який не збирається відступати. Скажу, що його команда не схвалила наш запит на бій з Кличком ».

WBA вже дозволила Джошуа відкласти бій проти обов'язкового претендента Луїса Ортіса заради реваншу з Кличком.

Джерело: xsport.ua