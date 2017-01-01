Коноплянка буде оштрафований після того, як назвав тренера «Шальке» боягузом

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В німецькому клубі назвали «неприпустимими» слова Коноплянки в інтерв'ю українським ЗМІ

Керівництво німецького «Шальке» запевнило, що слова українського півзахисника Євгена Коноплянки про головного тренера Маркуса Вайнцирля не залишаться безкарними. Коноплянка вчора в інтерв'ю FootballHub заявив, що «Вайнцирль – боягуз, і з ним команда буде грати у другій лізі».

Спортивний директор «Шальке» Крістіан Гайдель, у свою чергу, назвав тираду українця «неприпустимою». «Він буде покараний за це, він отримає дуже серйозний штраф. Це неприпустимо», — заявив функціонер в коментарі Bild. При цьому називати точну суму штрафу Гайдель відмовився. Нагадаємо, Євген Коноплянка перебрався в «Шальке» на правах оренди з обов'язковим викупом з «Севільї» минулого літа, але зіграв всього 601 хвилину в 17 матчах Бундесліги, забивши 1 гол.

Вчора Коноплянка заявив, що «Шальке» викупив його контракт і володіє усіма правами на гравця. Разом з цим головний тренер Вайнцирль в особистій розмові порадив Євгену шукати інше місце роботи.





Джерело: УНІАН