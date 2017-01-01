  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Коноплянка залишиться в «Шальке»

    • Сьогодні, 18:22
    • Розсилка

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка залишається в Німеччині

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка продовжить виступати за німецький «Шальке-04».

    Про це заявив спортивний директор клубу Крістіан Гайдель, який розповів про трансферні плани команди на міжсезоння.

    Як відомо, «Шальке-04» має право першочергового викупу гравця у «Севільї»,  а судячи зі слів Гайделя, оппція буде використана.

    «Аого, Рітер, Хунтелаар, Нойманн, Велленройтер і Бадштубер покинуть команду по завершенні сезону. Ми не будемо продовжувати оренду Бадштубера, тренер вже обговорив з ним це питання», - повідомив він.

    «Коноплянка залишається в «Шальке», так що суботній матч не стане для нього прощальним», - цитує Гайделя Трибуна з посиланням на пресс-службу клубу.

    Раніше повідомлялося, що «Шальке» готовий продати Коноплянку за 10 мільйонів євро.

    футбол спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ