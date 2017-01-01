Коноплянка залишиться в «Шальке»

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Півзахисник збірної України Євген Коноплянка залишається в Німеччині

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка продовжить виступати за німецький «Шальке-04».

Про це заявив спортивний директор клубу Крістіан Гайдель, який розповів про трансферні плани команди на міжсезоння.

Як відомо, «Шальке-04» має право першочергового викупу гравця у «Севільї», а судячи зі слів Гайделя, оппція буде використана.

«Аого, Рітер, Хунтелаар, Нойманн, Велленройтер і Бадштубер покинуть команду по завершенні сезону. Ми не будемо продовжувати оренду Бадштубера, тренер вже обговорив з ним це питання», - повідомив він.

«Коноплянка залишається в «Шальке», так що суботній матч не стане для нього прощальним», - цитує Гайделя Трибуна з посиланням на пресс-службу клубу.

Раніше повідомлялося, що «Шальке» готовий продати Коноплянку за 10 мільйонів євро.