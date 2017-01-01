Корейці з австрійцями здобули путівки у ТОП-дивізіон на ЧС з хокею у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На чемпіонаті світу з хокею завершився турнір у дивізіоні IА, який приймав Київ.

Разом із переможцем змагань збірною Австрії другу путівку в елітний дивізіон чемпіонату світу здобула команда Республіки Корея.

Після успіху австрійців у протистоянні з поляками (11:0) доля другої перепустки у ТОП-16 світової першості вирішилася в останньому матчі першості, в якому корейці вирвали перемогу у господарів чемпіонату збірної України у серії булітів - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Збірна України, яка достроково втратила місце у другому ешелоні світового хокею, наступного сезону гратиме у групі B дивізіону I

Підсумкове турнірне становище: 1. Австрія - 12 очок, 2.Республіка Корея - 11, 3.Казахстан - 11, 4.Польща - 7, 5.Угорщина - 3,6. Україна - 1.