Коробов слідом за Іванчуком обіграв Карлсена на чемпіонаті світу зі швидких шахів
- Сьогодні, 16:22
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Українські гросмейстери по черзі обіграли чемпіона світу в грі з класичним контролем часу.
У Досі (Катар) триває чемпіонат світу зі швидких шахів, де сьогодні, в партії 11-го туру українець Антон Коробов обіграв чемпіона світу у класичних шахах норвежця Магнуса Карлсена, повідомляє офіційний сайт змагань.
Після цієї партії Карлсен втратив шанси на завоювання титулу чемпіона світу. У свою чергу, Іванчук сьогодні поступився росіянину Яну Непомнящему. У турнірній таблиці після 11-ти турів у Непомнящего 8,5 очка, Іванчука та Коробова - по 8, вони ділять 2-3 місця.
Джерело: УНІАН