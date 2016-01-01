Коробов слідом за Іванчуком обіграв Карлсена на чемпіонаті світу зі швидких шахів

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Українські гросмейстери по черзі обіграли чемпіона світу в грі з класичним контролем часу.

У Досі (Катар) триває чемпіонат світу зі швидких шахів, де сьогодні, в партії 11-го туру українець Антон Коробов обіграв чемпіона світу у класичних шахах норвежця Магнуса Карлсена, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після цієї партії Карлсен втратив шанси на завоювання титулу чемпіона світу. У свою чергу, Іванчук сьогодні поступився росіянину Яну Непомнящему. У турнірній таблиці після 11-ти турів у Непомнящего 8,5 очка, Іванчука та Коробова - по 8, вони ділять 2-3 місця.











Джерело: УНІАН