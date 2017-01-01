Корова спрогнозувала переможця Ліги Європи
- Сьогодні, 20:50
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У боротьбі за трофей і путівку в Лігу чемпіонів зійдуться «Аякс» і МЮ
Відома в Голландії любителька дати прогноз на результат футбольного матчу корова на ім'я Сійтьє вказала на переможця фіналу Ліги Європи, який відбудеться в середу, 24 травня, в Стокгольмі.
У фінальному поєдинку турніру зустрінуться голландський «Аякс» і англійський МЮ. Традиційно для таких випадків перед рогатою були поставлені дві ємності з їжею: на одній була наклейка з емблемою «Аякса», на іншій – МЮ. Корова спочатку прямувала до миски з логотипом англійського клубу, але в результаті вибрала «Аякс».
Нагадаємо, матч «Аякс» – МЮ розпочнеться о 21:45 за київським часом.