Костевич і Царьков взяли по сріблу на чемпіонаті Європи зі стрільби

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Українці зуміли піднятися на подіум на континентальній першості в Маріборі

стали призерами чемпіонату Європи зі стрільби з 10 метрів, який проходить в Маріборі. Українські стрілки стали запорукою по сріблу.

Олена Костевич зуміла стати призером в дисципліні, яка принесла їй золото і бронзу Олімпійських ігор - стрілянина з 10 метрів з пневматичного пістолета. Українка важко подолала кваліфікацію, де показала восьмий результат. У фіналі Костевич стріляла стабільніше. За перемогу Олена боролася з екс-чемпіонкою світу Зораной Арунович. Перед заключними двома пострілами сербка мала хорошу перевагу в 5.4 очка, яку не розгубила і з новим світовим рекордом (246.9) завоювала золото. Олена Костевич стала срібним призером. Бронза дісталася іспанці Соні Франке.

Фіналіст Олімпійських ігор в Ріо Олег Царьков виступав у стрільбі з 10 метрів з пневматичної гвинтівки. Українець вийшов у фінал з 6-м результатом, але у вирішальному раунді вів боротьбу за нагороди. Головним суперником нашого стрілка був росіянин Володимир Масленников. Саме ці два спортсмена залишилися останніми претендентами на золото. Царьков останніми двома пострілами не зміг відіграти дефіцит 1.3 очка та став другим. Масленников з новим світовим і європейським рекордом (250,5) здобув перемогу. Бронзовим призером став француз Алексіс Рейно.

Джерело: xsport.ua