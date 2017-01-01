Костюк здобула перемогу на старті юніорського Ролан Гаррос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступною суперницею нашої співвітчизниці стане 17-річна росіянка Аміна Аншба

Українська тенісисткавийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Франції (“Ролан Гаррос”) серед юніорів.

У стартовому матчі 14-річна киянка, посіяна на турнірі під 4 номером, за 1 годину 16 хвилин обіграла 15-річну Мілен Алем з Франції — 6:3, 6:2.

Наступною суперницею нашої співвітчизниці стане 17-річна росіянка Аміна Аншба.

“На мені великий тиск, багато хто чекає від мене перемоги тут. Сьогодні було багато несподіваних поразок серед сильних гравців, і мене це трохи налякало, хоча я перебуваю в досить непоганій формі, але ментально зараз дуже важко. Сьогодні був не самий мій найкращий матч, але я рада, що змогла його так легко закінчити”, — підсумувала переможниця.

Зауважимо, що двоє інших уродженців України не зуміли подолати перший бар’єр юніорських змагань. У матчі першого кола представниця Рівного Катаріна Завацька, посіяна під 14 номером, поступилася бразильській тенісистці Таїсії Грані Педретті — 1:6, 4:6.

Окрім того, Микита Маштаков у стартовому матчі програв чеському тенісисту Міхаелю Врбенскі — 3:6, 2:6.

Джерело: УНН