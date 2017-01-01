Найкраща з українок посіла 17-те місце в індивідуальній гонці на Кубку світу з біатлону

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Лаура Дальмаєр виграла другу «класику» в сезоні

В італійському Антхольці стартував шостий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Перемогу в гонці відсвяткувала Лаура Дальмаєр з Німеччини, друге місце дісталося Анаіс Шевальє з Франції, а третє – Алексія Рунгальдьер з Італії.

При цьому німкеня зробив на один промах більше, ніж її найближчі переслідувачка.

Україна в гонці представляли шість біатлоністок. Спочатку планувалося, що Олена Підгрушна пропустить цю гонку і буде готуватися до чемпіонату світу. Але в останній момент захворіла Ірина Варвинець, тому капітан нашої команди змушена була вийти на старт.

Вона ж і показала найкращий час серед українок, посівши 17-те місце. Юлія Джима стала 20-ою, Юлія Журавок – 34-ою, Анастасія Меркушина – 58-ою, Валя Семеренко – 76-ою, а Яна Бондар фінішувала 91-ою.

30 кращих біатлоністок сьогоднішньої гонки візьмуть участь у мас-старті, який відбудеться 21 січня.

Кубок світу. Антхольц. Індивідуальна гонка. жінки



1. Лаура Дальмаєр, Німеччина (1 + 1 + 0 + 0) 44: 48.7

2. Анаіс Шевальє, Франція (0 + 1 + 0 + 0) +3.8

3. Алексія Ранггалдір, Італія (0 + 1 + 0 + 0) +46.0

... 17. Олена Підгрушна, УКРАЇНА (2 + 0 + 1 + 0) +3: 04.5

... 20. Юлія Джима, УКРАЇНА (1 + 2 + 1 + 1) +3: 29.5

... 34. Юлія Журавок, УКРАЇНА (1 + 0 + 1 + 2) +3: 04.5

... 58. Анастасія Меркушина, УКРАЇНА (2 + 3 + 2 + 1) +6: 49.2

... 76. Валя Семеренко, УКРАЇНА (2 + 2 + 3 + 1) 8: 27.4

... 91. Яна Бондар, УКРАЇНА (2 + 4 + 2 + 2) +10: 53.4

Джерело: segodnya.ua