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    Кравець не зіграє в останньому турі чемпіонату Іспанії і повернеться в «Динамо»

    • Сьогодні, 20:00
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    У «Гранади» не було права викупу українського форварда

    Нападник київського «Динамо» Артем Кравець, який нинішній сезон проводить на правах оренди у складі іспанської «Гранади», підтвердив журналістам, що по завершенні сезону повернеться в складі віце-чемпіонів України.

    У іспанського клубу не було права викупу форварда. Кравець не потрапив в заявку на останній матч сезону з «Еспаньолом» через травму щиколотки, яку отримав у зустрічі проти «Сельти».

    Таким чином, за період кар'єри в «Гранаді» Артем Кравець провів 26 матчів у всіх турнірах, за які встиг п'ять м'ячів і віддати дві гольові передачі.

    Джерело: Сегодня

    футбол спорт «Динамо»
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