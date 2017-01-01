Кріштіану Роналду взяли в оренду за 920 тисяч фунтів

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Футболіст 4,5 години працював на компанію з Саудівської Аравії

Компанія з Саудівської Аравії заплатила 920 тисяч фунтів за «оренду" футболіста збірної Португалії і мадридського «Реала» Кріштіану Роналду на 4,5 години, повідомляє британська преса.

У 2013 році телекомунікаційна компанія з Саудівської Аравії заплатила Роналду 920 тисяч фунтів. За дану суму компанія «орендувала» португальця на 4,5 години, отримавши право на фотосесію, п'ять підписаних Роналду футболок і дві згадки в його соціальних мережах. Також компанія могла використовувати фотографії Роналду, зроблені в той день, в рекламних цілях, але тільки на Близькому Сході і в Північній Африці.

Джерело: Сегодня