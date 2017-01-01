«Кубок Дерюгіної» з художньої гімнастики відбудеться вперше після 4-річної перерви

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Турнір у київському Палаці спорту відбудеться 17–19 березня

З 17 по 19 березня київський Палац Спорту приймає міжнародні змагання з художньої гімнастики – «Кубок Дерюгіної-2017», повідомили в оргкомітеті турніру. «Кубок Дерюгіної» проводиться вже в 22-ий раз. У цьому році змагання відбудеться після чотирирічної перерви. Свою участь у змаганнях вже підтвердили представники з 28 країн. Організатори поки не розкривають всіх імен, однак оголосили про те, що на «Кубку Дерюгіної-2017» виступить бронзовий призер Олімпіади в Ріо – Ганна Різатдінова.



«Для мене дуже хвилююче знову опинитися у Палаці Спорту, я вже передчуваю свій виступ тут. Яким він буде? Впевнена, глядачі будуть приємно здивовані! Чесно зізнаюся, що ці чотири роки дуже не вистачало домашнього турніру, і він дуже не завадив би в плані підготовки до Олімпійських ігор у Ріо. Я рада, що турнір відроджується. Після успіху на Олімпіаді подвійно приємно буде виступати перед рідними трибунами. У Ріо я настільки сильно відчувала підтримку країни, а зараз у всіх, у тому числі маленьких дітей, з'явилася можливість побачити нас поблизу. І за це хочеться сказати «спасибі» всім, хто займається організацією. У нас завжди дуже красиве шоу, це свято, що всі гості відзначають красу наших змагань», – прокоментувала Ганна. Нинішній турнір приурочений до 85-річного ювілею легендарного тренера Альбіни Миколаївни Дерюгіної.

«Для нас велика честь проводити таке свято в честь 85-річчя моєї бабусі. У нас буде дуже багато приємних сюрпризів. Я буду тримати інтригу до останнього, але повірте, ми дуже стараємося – і це буде приголомшливе по красі шоу. Крім показових виступів гімнасток, у нас також виступлять Monochromea і ONUKA – вони вже підтвердили свою участь. Це буде дуже красиво, я вам обіцяю. Ми хочемо, щоб всі говорили не тільки про цей Кубок Дерюгіної, але і чекали наступного року. Єдине, що хочу відзначити – щоб отримати повну насолоду і побачити всю картину, потрібно відвідати всі три дні турніру, тому ми всіх запрошуємо і чекаємо», – сказала онучка Альбіни Дерюгіної, дочка Ірини Дерюгіної та Олега Блохіна Іриша Блохіна.





Джерело: УНІАН