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    Кубок світу з біатлону. У спринті в Контіолахті Підручний лише 24-й

    • Вчора, 23:19
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    У фінському Контіолахті завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону

    На жаль, українці не змогли поборотися за медалі.

    Так, кращий результат серед наших біатлоністів показав Дмитро Підручний, який фінішував 24-м.

    Перемогу здобув француз Мартен Фуркад, другим став представник Чехії Онджей Моравець, а замкнув трійку призерів норвежець Еміль Свендсен.

    Сергій Семенов після спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Контіолахті втратив ще дві позиції і тепер займає 24-ту сходинку. Трохи покращив свою позиці Дмитро Підручний, який тепер 22-й.

    Чоловіча збірна України зберегла 6-ту сходинку у заліку Кубка націй.

    біатлон Кубок світу
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