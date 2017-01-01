Кубок світу з біатлону. У спринті в Контіолахті Підручний лише 24-й

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У фінському Контіолахті завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках 8-го етапу Кубка світу з біатлону

На жаль, українці не змогли поборотися за медалі.

Так, кращий результат серед наших біатлоністів показав Дмитро Підручний, який фінішував 24-м.

Перемогу здобув француз Мартен Фуркад, другим став представник Чехії Онджей Моравець, а замкнув трійку призерів норвежець Еміль Свендсен.

Сергій Семенов після спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Контіолахті втратив ще дві позиції і тепер займає 24-ту сходинку. Трохи покращив свою позиці Дмитро Підручний, який тепер 22-й.

Чоловіча збірна України зберегла 6-ту сходинку у заліку Кубка націй.