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У корейському Пхенчхані завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону

Австрієць Джуліан Ебергард виграв у п'ятницю 10-кілометрову спринтерську гонку на VII етапі Кубка світу з біатлону, що триває у Пхенчхані.

Найкращим з українських біатлоністів став Артем Прима, який показав 10-й час. Дмитро Підручний був на фініші 16-м, Сергій Семенов – 25-м, Володимир Семаков – 54-м, Олександр Жирний – 58-м.

У суботу, 4 березня, на Кубку світу відбудуться гонки переслідування. Жінки на 10 км стартують об 11:45 за київським часом, чоловіки на 12,5 км – о 13:30.

Кубок світу-2016/17 з біатлону

Пхенчхані.



Спринт

Чоловіки

3 березня

1. Юліан Ебергард (Австрія) (0+0) 23:11.1

2. Ловелл Бейлі (США) (0+0) +40.7

3. Мартен Фуркад (1+1) +45.4

...

10. Артем Прима (Україна) (0+0) +1:07.7

16. Дмитро Підручний (Україн) (1+1) +1:21.6

25. Сергій Семенов (Україна) (0+1) +1:34.7

54. Володимир Семаков (Україна) (1+1) +2:20.5

58. Олександр Жирний (Україна) (2+1) +2:34.4