Кубок світу з біатлону. У спринті в Пхенчхані Прима фінішував 10-м
- Сьогодні, 14:13
-
Розсилка
У корейському Пхенчхані завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлонуАвстрієць Джуліан Ебергард виграв у п'ятницю 10-кілометрову спринтерську гонку на VII етапі Кубка світу з біатлону, що триває у Пхенчхані.
Найкращим з українських біатлоністів став Артем Прима, який показав 10-й час. Дмитро Підручний був на фініші 16-м, Сергій Семенов – 25-м, Володимир Семаков – 54-м, Олександр Жирний – 58-м.
У суботу, 4 березня, на Кубку світу відбудуться гонки переслідування. Жінки на 10 км стартують об 11:45 за київським часом, чоловіки на 12,5 км – о 13:30.
Кубок світу-2016/17 з біатлону
Пхенчхані.
Спринт
Чоловіки
3 березня
1. Юліан Ебергард (Австрія) (0+0) 23:11.1
2. Ловелл Бейлі (США) (0+0) +40.7
3. Мартен Фуркад (1+1) +45.4
...
10. Артем Прима (Україна) (0+0) +1:07.7
16. Дмитро Підручний (Україн) (1+1) +1:21.6
25. Сергій Семенов (Україна) (0+1) +1:34.7
54. Володимир Семаков (Україна) (1+1) +2:20.5
58. Олександр Жирний (Україна) (2+1) +2:34.4