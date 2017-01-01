Квитки на бій Кличко - Джошуа продаються на чорному ринку за 44 тисячі доларів

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Офіційно-квитків на цей бій не залишилося вже давно

Не дивлячись на той факт, що бій суперважковаговиківбуде проводитися на величезній арені - 90-тисячному стадіоні "Уемблі" - квитків на цей бій не залишилося вже давно. Кожна партія квитків була розібрана уболівальниками за лічені хвилини. Але не тільки уболівальниками, а й спекулянтами - куди ж без них.

Як повідомляє Daily Mail, на одному з відповідних онлайн-сервісів виставлені на продаж два квитки на бій Кличко - Джошуа вартістю по 44 тисячі доларів кожен. З огляду на той факт, що найдорожчі квитки на цей бій коштували 2,5 тисячі доларів за штуку, в разі вдалої перепродажу всього двох квитків спекулянти можуть заробити собі понад 80 тисяч доларів.

Джерело: boxingnews.com.ua