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    Квитки на бій Кличко - Джошуа продаються на чорному ринку за 44 тисячі доларів

    • Сьогодні, 18:18
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    Офіційно-квитків на цей бій не залишилося вже давно

    Не дивлячись на той факт, що бій суперважковаговиків Володимира Кличка  і Ентоні Джошуа буде проводитися на величезній арені - 90-тисячному стадіоні "Уемблі" - квитків на цей бій не залишилося вже давно. Кожна партія квитків була розібрана уболівальниками за лічені хвилини. Але не тільки уболівальниками, а й спекулянтами - куди ж без них.

    Як повідомляє Daily Mail, на одному з відповідних онлайн-сервісів виставлені на продаж два квитки на бій Кличко - Джошуа вартістю по 44 тисячі доларів кожен. З огляду на той факт, що найдорожчі квитки на цей бій коштували 2,5 тисячі доларів за штуку, в разі вдалої перепродажу всього двох квитків спекулянти можуть заробити собі понад 80 тисяч доларів.

    Джерело: boxingnews.com.ua

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